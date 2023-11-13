Talas Belediye Başkanı Antika Pazarı'nı Gezdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antika Pazarı'nı gezdi, alışveriş yaptı. Hem antikacılarla hem de antika meraklılarıyla sohbet eden Başkan Yalçın, 'Hava güzel, pazar güzel, tüm hemşehrilerimizi Antika Pazarına davet ediyorum' dedi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Antika Pazarı'nı gezdi, alışveriş yaptı. Hem antikacılarla hem de antika meraklılarıyla sohbet eden Başkan Yalçın, "Hava güzel, pazar güzel, tüm hemşehrilerimizi Antika Pazarına davet ediyorum" dedi.

Talas'ın değerleri arasında yer alan Antika Pazarı, her ayın ikinci pazar günü olduğu gibi yine Harman Mahallesi Meydanındaki yerini aldı. Güzel havanın da etkisiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarı gezen Başkan Yalçın, Antika Pazarı'nın artık Talas'ın klasikleri arasına girdiğine dikkat çekti.

Tarihi Harman Mahallesi Meydanında her ayın ikinci Pazar günü kurulan Antika Pazarı'nda saatlerden para ve pula, ahşap ürünlerinden halı ve kilime kadar çok geniş bir yelpazede antika eşyalar satışa sunuluyor. - KAYSERİ