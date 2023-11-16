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Siverek'te çarpışan otomobiller alev aldı, bir kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve alev aldı. Kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.