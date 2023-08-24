Şişli'de seyir halindeki servis minibüsü alev aldı

D-100 kara yolu Ankara istikameti Mecidiyeköy mevkisinde seyir halinde olan 34 LNG 053 plakalı servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, duman çıkması üzerine aracı emniyet şeridine çekti ancak yangın söndürme tüpüyle müdahale edemeyince itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Yangın söndürüldü ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.