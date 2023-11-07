Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin motor kısmının alev alması sonucu anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siirt'te anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetti

Siirt'te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazada yangının çıkış nedeni belli oldu

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yanarak hayatını kaybettiği kazada yangının çıkış nedeni LPG patlaması değil, motor kısmının alev alması sonucu olduğu belirlendi.

İlçenin Gözpınar köyü mevkiinde Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak devrildi. LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev alması sonucu anne ve 5 çocuğu yanarak hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemelerde bilirkişi raporunda aracın LPG bölümünün patlaması sonucu değil, şarampole yuvarlanırken motor kısmında çıkan yangın sonucu alevlere teslim olduğu belirlendi.

Olayda, anne Aynur Yaşar ile çocukları Beritan Delila (15), Viyan (14), Bahoz (11), Rodi ve Cudi (6), Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek 03.00 sularında Batman'ın Kozluk ilçesinin Kumlupınar köyü Kocabey mezrasında defnedilmişti.

Altı çocuklu 8 kişilik aileden o gün köyde anneannesinin yanında kalan Nuarin Yaşar isimli 11 yaşındaki çocuk ile aracı kullanan baba Mehmet Yaşar kurtuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.