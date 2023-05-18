Show Yayın Akışı
Yaşam Haberleri
Bugün Show kanalında yayınlanacak diziler ve programları öğrenmek isteyenler için günlük yayın akışı listesi.
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
02:30 Kapıcılar Kralı
04:00 Gerzek Şaban
06:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Ebru & Murat Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
Kaynak: InterSinema.com / Yaşam