Bugün Show kanalında yayınlanacak diziler ve programları öğrenmek isteyenler için günlük yayın akışı listesi.

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

02:30 Kapıcılar Kralı

04:00 Gerzek Şaban

06:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Ebru & Murat Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi