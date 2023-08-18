Seferihisar Belediyesi Marmara Depremi'nin 24. yılında konferans düzenledi

Seferihisar Belediyesi tarafından Marmara Depremi'nin 24. yılında düzenlenen 'Kaçınılmaz Gerçeğimiz Deprem' konferansında, deprem bilinci ve afetlerle mücadele önemi vurgulandı.

Seferihisar Belediyesi tarafından Marmara Depremi'nin 24. yılında "Kaçınılmaz Gerçeğimiz Deprem" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, TEMAD Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği ve TAYKE Teos Acil Yardım ve Arama Kurtarma Ekibi tarafından düzenlenen "Kaçınılmaz Gerçeğimiz Deprem" başlıklı konferans, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çağan Irmak Salonu'nda yapıldı. Vatandaşları deprem konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan konferansta, afetlerle mücadele etmenin önemi vurgulandı.

Konferansta Seferihisar Belediyesi Afet İşleri Müdürü Hakan Alten, "Afet Bilinci ve Farkındalık", TEMAD Seferihisar Şube Başkanı Sebahattin Yılmaz "Kaçınılmaz Gerçeğimiz Deprem", TAYKE Yönetim Kurulu Üyesi Vahdi Sarıkaya da "Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Gücü" başlıklı birer konuşma yaptı.