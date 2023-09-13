Sarıyer'de Boğaz'da Dalış Yapan Bir Kişi Kayboldu

SARIYER'DE BOĞAZ'DA DALIŞ YAPAN BİR KİŞİ KAYBOLDU - 2

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- SARIYER'DE Boğaz'a dalış yapan İsa Kulaç kayboldu. Sahil Güvenlik dalgıçları Boğaz'da arama çalışmalarına devam ediyor.

Olay dün öğle saatlerinde Yeniköy sahilde meydana geldi. İddiaya göre, Boğaz'da dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda İsa Kulaç'a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verildi.

Bugün tekrar olay yerine gelen Sahil Güvenlik Arama Kurtarma dalgıçları, İsa Kulaç'ın dalış yaptığı noktada ve çevresinde arama çalışmalarına devam ediyor. Boğaz'da kaybolan İsa Kulaç'ın ağabeyi Beytullah Kulaç, 'Dün saat 10.00 civarlarında dalgıç elbiseleri ile tüpsüz denize dalmış. Sürekli buraya geliyordu. Genellikle çok açılmıyormuş ama iyi bir yüzücü, çıkmış olabilir, karşı tarafa geçmiş olabilir bilmiyoruz. Şu ana kadar arama faaliyetlerinden herhangi bir sonuç elde edilemedi. İnşallah umutlu bir haber bekliyoruz" şeklinde konuştu.