Şanlıurfa'da Kuyuya Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkeze 20 kilometre mesafedeki bir köyde kuyuya düşen yavru kedi için seferber oldu. İtfaiye eri, kuyuya inerek kediyi kurtardı. Kedi sahibi, itfaiye ekibine teşekkür etti.

Şanlıurfa'da itfaiye ekipleri kuyuya düşen kedi için seferber oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da merkeze 20 kilometre mesafede bulunan köyde, kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Tatburç Mahallesinde bir kedinin kuyuya düştüğü ihbarını aldı. "Her Canlı Bizim İçin Özeldir" anlayışıyla yola çıkan itfaiye ekipleri, merkeze 20 kilometre mesefadeki mahalleye kısa sürede ulaştı. Bir itfaiye erinin beline halat bağlanılarak merdiven yardımı ile kuyuya inildi. Kuyunun dibinden gelen kedi sesine yönelen itfaiye eri, çalışma sonucunda kediyi yakalayarak kuyudan çıkarttı. Kedisine kavuşan Seydi Ahmet Gümüş, 20 kilometre mesafeden gelip kuyuya düşen kediyi kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.