Şanlıurfa'da günlük 40 bin kişi yüzme havuzlarından faydalanıyor

Şanlıurfa'da yaz aylarında boğulma vakalarının artması nedeniyle vatandaşlar sulama kanalları yerine havuzları tercih ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 16 yüzme havuzu, günlük 40 bin kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılıyor. Havuzlar, boğulma vakalarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Günlük 40 bin kişi yüzme havuzlarından faydalanıyor

Boğulmaların önüne yüzme havuzlarıyla geçiliyor

Günlük 40 bin kişi yüzme havuzlarından faydalanıyor

ŞANLIURFA Yaz aylarında boğulma vakalarının yükseldiği Şanlıurfa'da vatandaşların sulama kanalları yerine havuzları tercih etmeleri için ekipler yoğun çaba harcıyor. Geçen yıl yaklaşık 800 bin kişinin faydalandığı havuzlarda bu yıl hedefin 2 milyon olduğu belirtildi.

Sulama kanaları, Atatürk Baraj Gölü ve Fırat Nehrinden dolayı sık sık boğulma vakalarının yaşandığı Şanlıurfa'da, yaz mevsiminde açılan havuzlarla vakaların önüne geçilmek isteniyor. Günlük yaklaşık 40 bin, mevsim boyunca ise 800 bin kişi yüzme havuzundan faydalanırken, çocuklar ise ücretsiz kurslarda yüzme öğreniyor.

Kanal, göl ve nehirlerin yerini havuzlar aldı

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan ve yaz mevsiminde sık sık boğulma vakalarının olduğu Şanlıurfa'da serinlemek isteyen vatandaşlar, büyük tehlike oluşturan sulama kanalları, Atatürk Baraj Gölü ve Fırat Nehri yerine yüzme havuzlarını tercih ediyor.

Günlük 40 bin kişi yüzüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde faaliyette bulunan 16 yüzme havuzu ile meydana gelen boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor. 3 aylık yaz mevsimi boyunca uzman ekip gözetiminde faaliyet gösteren havuzlarda günlük 40 bin kişi ücretsiz olarak faydalanıyor.

Çocuklar çok mutlu

Okulların tatil olmasının ardından havuzlara akın eden öğrenciler, su değişimi aralıksız yapılan ve bulaşıcı hastalıklara karşı klorlanan havuzlarda uzman antrenörlerin gözetiminde yüzme öğreniyor. Havuzlarda yüzerek gönüllerince eğlenen çocuklar, yüzmeyi çok sevdiklerini ve her gün havuza geldiklerini söyledi. Daha önce kanala gidip yüzdüklerini söyleyen çocuklar, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Kanallarda boğulma vakaları çok oluyor

Yüzme antrenörü Halil Bozkurt, "Burada işimiz gençlere yüzme öğretmek, onların can güvenliğini sağlamak, onlara yüzmeyi öğretmek, kanallara değil havuzlara gelmelerini teşvik etmektir. Kanallarımızın çoğu her zaman çok tehlikeli. Akıntılı olduğu için hiçbir hayati güvencesi yok. Kanallarda boğulma vakaları çok oluyor" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin bir çok ilçede havuzunun olduğunu söyleyen Bozkurt, " Bir çok ilçe ve mahallede yüzme havuzu mevcut. Kanallara değil yüzme havuzlarına gelsinler" ifadelerini kullandı.

16 havuzdan 800 kişi faydalandı

Şanlıurfa genelinde, il merkezi ve ilçelerinde toplam 16 yüzme havuzları olduğunu söyleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Hasan Keser, "Büyükşehir Belediyemize bağlı tüm havuzlarımız tamamen ücretsiz. 50 cankurtaran ve 17 operatörün görev yaptığı ve günlük bakım ölçümleri, hijyenik bakımları yapılan havuzlardan bahsediyoruz. Günlük 40 bin ve üzeri vatandaşımız bu havuzlardan faydalanıyor. Geçen yıl yaz aylarında yaklaşık 800 bin insana hizmet verdik. Şanlıurfa Türkiye'nin en sıcak iklimine sahip illerinden biridir. Şanlıurfa'da önceki yıllarda boğulma olaylarını çok görüyorduk. Çocuklarımız, gençlerimiz sıcaklardan kurtulmak için, serinlemek için sulama kanallarına, baraj ve göletlere, hatta küçük çocuklarımız süs havuzlarına giriyorlardı ama büyükşehir belediyesi olarak bu sorunu çözdük. Ücretsiz yüzme kursları veriyoruz. Biz Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip iliyiz ama sadece gençleri değil, herkesi havuzlara davet ediyoruz. Bayanlara özel havuzlarımız da var. Bayanları da davet ediyoruz. Bizim hedefimiz 2 milyon nüfusun hepsine hizmet etmektir. Havuzlarımızın kapasitesi bunu kaldırabilir" diye konuştu.

2022 yılında 45 kişi boğuldu

Geçen yıl yaklaşık 800 bin kişinin yüzme havuzlarından faydalandığı Şanlıurfa'da 2022 yılının 3 aylık yaz mevsiminde yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen serinlemek için Fırat Nehri, Atatürk Barajı ile tarımsal sulamada kullanılan kanallarda yüzen ya da suya düşen 45 kişi boğulmuştu.