Samsun'da Denizde Boğulan Genç Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren genç, bir süre sonra gözden kaybolmuş ve 2 saat sonra baygın halde sudan çıkarılmıştır. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen genç kurtarılamamıştır. Polis ekipleri, rüzgarlı ve dalgalı deniz koşulları nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulunmuştur.