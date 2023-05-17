Sakarya'da kaza sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

Sakarya'da meydana gelen kazada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden uzman çavuş Burak Tunca toprağa verildi. Törene Sakarya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Özkan Seyrek, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü ve askeri erkan katıldı.

Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren uzman çavuş Burak Tunca toprağa verildi.

Akyazı ilçesinde 4 Mayıs'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden uzman çavuş Burak Tunca'nın (30) cenazesi Karasu ilçesinin Yassıgeçit Mahallesi'ne getirildi.

Tunca'nın cenazesi, Yassıgeçit Mahallesi Camisin'de ikindi vakti Kocaali Müftüsü ve Karasu Müftü Vekili Adem Gülmek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Uzman çavuş Tunca'nın kardeşi ve arkadaşları, tabutunun başından bekledi.

Törene, Sakarya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Özkan Seyrek, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, ilçe protokolü ve askeri erkan katıldı.

Akyazı ilçesinde 4 Mayıs'ta Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, D-140 kara yolu Balbalı Kavşağı'nda karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer ve eşi İbrahim Tunca ölmüş, Tunca çiftinin çocukları Burak Tunca ağır yaralanmıştı.