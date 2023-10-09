Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile Rize'nin Huser ve Palovit yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesi ile bölgedeki yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 300 rakımlı Huser ve Palovit yaylaları beyaza büründü. Kar yağışı sonrası yeşilliklerin beyaz örtülü ile kaplanması, görsel şölen oluşturdu. Yağışların 2 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.