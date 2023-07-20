Üye Girişi
Haberler

Psikolojik Sorunları Olan Genç Kendini Astı

Yaşam Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 19 yaşındaki genç, kendini asarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi 1453. Sokak'ta bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunları olan E.K. (19) evinin salonunda kendini astı. Yakınlarının E.K.'yi hareketsiz halde görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde E.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

E.K.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Erenköy Kayseri Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title