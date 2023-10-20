Pazaryeri'nde Su Deposu Yapımı Başladı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yeni bir su deposu yapımına başlandı.

Pazaryeri'nde bulunan Beşikli Mahalle Recep Ceylan Sokak sakinleri çamaşır makinelerinin, bulaşık makinelerinin ve kombilerin su basıncı yetersizliğinden sürekli olarak bozulduğunu ve sorun çıkardığını belirttiler. Bunun üzerine mahalle sakinleri sorunun çözülmesi talebinde bulundular. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, mahalle sakinlerinin taleplerine kulak verdi ve bölgede sorunu kaldırmak adına su deposu yapımı için çalışmalara başladı. Recep Ceylan Sokakt'a başlayan su deposu yapımını yakından takip eden Zekiye Tekin mahalle sakinlerine sorunu ortadan kaldıracağına söz verdi. - BİLECİK