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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İlçede akşam başlayan sağanak sonucu çok sayıda binanın giriş katı ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ve belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalıştı. Etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölümlerinde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, sağanaktan etkilenen yerlerde inceleme yaptı.