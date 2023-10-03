Ordu'da yaralanan karaca tedavi edildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde hayvanların saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından koruma altına alındı.

Ünye - Çaybaşı yolu üzerinde vatandaşlar yaralı halde karaca buldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine karaca, Doğa Koruma Milli Parklar Ünye Şefliği eşliğinde veteriner hekime getirilerek tedavi altına alındı.

Yapılan ameliyat sonrası karacanın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Yunus Emre Gümüş, "Arka kalça bölgesinden iki farklı yerden ısırık almış. Büyük bir yara aldığı için veteriner hekimler kontrolünde tedavisinin devam edilerek doğaya tekrar salınması gerekir. Karacamızın röntgen filmini çektik herhangi bir kırığı yok ancak bunlar yabani hayvan oldukları için esaret altında beslenmeleriyle alakalı problemler yaşanabiliyor. Onun için özen bir bakım gerekiyor" diye konuştu.

Karacanın gerekli bakım ve tedavilerinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı öğrenildi. - ORDU