Ordu'da gökyüzünde renk cümbüşü

ORDU - Ordu'da akşam saatlerinde deniz üzerinde gökkuşağı ve bulutlar adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Akşam saatlerinde deniz üzerinde beliren gökkuşağı ve bulutlar, günbatımı ile birleşince ortaya adeta görsel bir şölen çıktı. Ordu'nun deniz ve şehir manzarası ile bütünleşen ve yaklaşık 5 dakika süren renk şölenini yakalamak isteyen vatandaşlar manzarada fotoğraf çekindi. Vatandaşlar böyle görüntülere çok sık rastlanmadığını söylediler.

Deniz üzerindeki renk cümbüşünü görünce fotoğraf çekinebilmek için geldiklerini söyleyen vatandaşlar, ortaya çıkan doğal manzaranın güzelliğini anlatarak, güzel fotoğraflar çekindiklerini ifade ettiler.