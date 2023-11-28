Ordu'da dün etkili olan fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında hasarlar meydana geldi. Evinin 1 yıl önce yaptırdığı çatısı uçan Sevda Gülderen, fırtına esnasında 'deprem oluyor' korkusu ile kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

Ordu'da fırtına 1 yıllık çatıyı uçurdu: '35 yıldır böyle bir şey görmedim, deprem zannettik'

Ordu'da fırtına 1 yıllık çatıyı uçurdu: "35 yıldır böyle bir şey görmedim, deprem zannettik"

ORDU - Ordu'da dün etkili olan fırtına nedeniyle şehrin bazı noktalarında hasarlar meydana geldi. Evinin 1 yıl önce yaptırdığı çatısı uçan Sevda Gülderen, fırtına esnasında 'deprem oluyor' korkusu ile kendilerini dışarıya attıklarını söyledi.

İl genelinde dün gün boyunca etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu, Fatsa, Ünye, Kumru, Gülyalı, Kabadüz ilçelerinde bazı ev ve binaların çatısında hasar meydana geldi. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü bazı noktalarda kopan ağaç dalları araçlara zarar verdi, evlerin çatıları uçtu.

"35 yıldır böyle bir şey görmedim, deprem oluyor zannettik"

Altınordu Boztepe Mahallesi'nde evinin 1 yıl önce yaptırdığı çatısı uçan Sevda Gülderen, "Ben evin içerisinde oturduğum esnada deprem oluyor sandık ve dışarıya çıktım. O esnada fırtına olduğunu gördüm ve evin içerisine girerken baktım ki çatı uçuyor. Fırtına çatımızı yıktı. Çok şiddetli bir rüzgar vardı. Bu esnada elektrik direği de yıkıldı, çatıyı da bir sene önce yaptırmıştık. Biz 35 senedir buradayız, böyle bir şey görmedik" diye konuştu.

"Fırtına bizi çok korkuttu"

Boztepe Mahalle sakinlerinden Emine Kızıldeniz de fırtına nedeniyle sera ve bahçelerinde hasarlar olduğunu belirterek, "Çok aşırı bir fırtına vardı, dışarıya çıkamadık. Hasar az da olsa bizde de var. Fırtına bizim çatımızı da kaldırmaya çabaladı. Ben bu kadar şiddetli bir fırtına şimdiye kadar görmedim" ifadelerine yer verdi.