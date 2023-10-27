Niğde'de Organize Sanayi Bölgesi'nde Yangın Çıktı

Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde atık plastiklerin depolandığı tesiste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sabaha karşı başlayan yangın, ekiplerin 3.5 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi soğutma çalışmasının ardından yapılacak inceleme ile belirlenecek. - NİĞDE