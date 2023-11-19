Mersin'de sağanak yağışın etkisiyle hortum oluştu

Mersin'de etkili olan sağanak yağışlar sonucunda bazı noktalarda hortumlar oluştu. Yağış nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı.

Sağanak yağışın etkisindeki Mersin'de hortum

MERSİN - Mersin'in genelinde sağanak yağış zaman zaman kuvvetli olarak etkisini gösterdi, Akdeniz'de yağış öncesinde ise bazı noktalarda hortumlar oluştu. Yağış nedeniyle Mersin- Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi sınırlarında ise toprak kaymasından kaynaklı ulaşım güçlükle sağlandı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı havanın etkisine Mersin'de girdi. Mersin'in genelinde yer yer kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Şehir karabulutların kaplamasının ardından öğleden sonra etkisini artıran yağış nedeniyle Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi Şaymana mevkiinde toprak kayması yaşandı. Toprak kayması nedeniyle D-400 yolu kısmen kapandı, araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Kısmen araçların yoluna devam edebildiği bölgeye ekiplerin sevk edildiği bildirildi. Öte yandan Silifke ve Aydıncık ilçesinde Akdeniz üzerinde ise kısa süreli hortumlar oluştu. Hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Erdemli ile Silifke ilçelerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli olarak etkisini gösterdiği belirtildi.

Meteoroloji bu geceden itibaren yarın akşama kadar bölgede hem fırtına hem de kuvvetli yağışların devem edeceği uyarısını sürdürdü.