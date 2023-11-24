Merkezefendi Belediyesi'nden Öğretmenler Günü etkinliği
Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir program düzenledi. Kursiyerler, öğretmenlere ses dinletisi gösterisi, şiir okuma ve öğretmenlik anılarını paylaşma gibi etkinliklerle günlerini kutladılar.
Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir program düzenledi.
Merkezefendi Belediyesi, büyüklerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve Alzheimer rahatsızlığına yakalanmalarını yavaşlatmak amacıyla hizmete açılan 1200 Evler Mahallesi'nde bulunan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel etkinlikler düzenlendi. Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki kursiyerler etkinlikler çerçevesinde öğretmenlere ses dinletisi gösterisi sahneledi. Gerçekleştirilen ses dinletisinin ardından öğretmenlere kursiyerler tarafından yazılan şiirler okundu.
Emekli öğretmen olan kursiyerlerden bazıları, kürsüye çıkarak öğretmenlik anılarını paylaştı. Çeşitli ikramların da bulunduğu etkinlikte kurs hocalarına öğretmenler günü nedeniyle hediyeler verildi. Etkinliğin ardından kurs hocaları ve kursiyerlerle beraber toplu hatıra fotoğrafı çekildi.