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Merkezefendi Belediyesi'nden Öğretmenler Günü etkinliği

Merkezefendi Belediyesi, 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi'ndeki kursiyerler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir program düzenledi. Kursiyerler, öğretmenlere ses dinletisi gösterisi, şiir okuma ve öğretmenlik anılarını paylaşma gibi etkinliklerle günlerini kutladılar.