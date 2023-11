Malatya Büyükşehir Belediyesi Vatandaşları Baca Temizliği Konusunda Uyarıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından kış aylarına girdiğimiz bugünlerde vatandaşları baca temizliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Malatya'da her yıl yaşanan 25-40 arası yangının temizlenmeyen bacalardan kaynaklandığını vurgulayan, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, her yıl yapılan baca temizliği uyarılarına rağmen düzenli olarak temizliği yapılmayan bacaların can ve mal kaybına neden olduğunu ve yangınlara davetiye çıkardığını belirtti.

Vatandaşların baca temizliği konusunu dikkate alması gerektiğini ifade eden Katipoğlu, "Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak rutin işlerimizin yanı sıra bir yandan da vatandaşlarımıza yangın ve güvenlik tedbirleriyle alakalı dönem dönem bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Artık havalar soğudu, kış mevsimine giriyoruz. Sobalar yakılmaya, kaloriferler kullanılmaya başlandı. Özellikle sobalı evlerde bacaların mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Kaloriferli binalarda da yine baca temizliği yapılmasına dikkat çekmek istiyoruz. Soba zehirlenmeleri ölümle sonuçlanabiliyor. Bu risklerin önüne geçmek üzere senede en az 2 defa bacaların temizlenmesi gerekiyor. Baca temizliğinin yanında soba kurulumunu da doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Boruların temizliği, dumanın çekiş yönü hesap edilmeli. Bacalarda biriken kurumlar zamanla bir kıvılcımla yangına sebebiyet verebiliyor. Yangın çatıya, daha sonra yan binaya sıçrayabiliyor ve birdenbire büyük bir yangına sebep olabiliyor. Evimizi, binamızı ve çevremizi risk altına koyabiliyoruz. Bu nedenle bacalarımızı mutlaka temizletmemiz gerekiyor" dedi.

Katipoğlu, "Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi'nden eğitim almış teknik ekipler tarafından baca temizliğinin yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız bunların bilgilerine web sitemizden ve 112 çağrı merkezimizden ulaşabilirler. Ehliyetli baca temizleme şirketlerinin ücretlerini Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin almış olduğu kararla biz belirliyoruz. Hemşerilerimizim bu konuya hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz. Biz hiçbir vatandaşımızın zehirlenmesini, yangınlardan dolayı yaralanmasını, hasta olmasını, maddi manevi zarar görmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu yıl özellikle konteynerlerde elektrikli ısıtıcılar ya da klimalarla ısınan vatandaşları da uyaran Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu konuşmalarına şöyle devam etti: "6 Şubat depremlerinden sonra vatandaşlarımız konteyner kentlerde veya kendilerine özel konteynerlerde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Konteynerlerde ya elektrikli ısıtıcılar ya da klimalarla ısınıyorlar. Konteynerlerde elektrik yükü bu anlamda çok önemli. Mutlaka uzman elektrikçiler tarafından konteynere yüklenen elektrik oranının hesaplanması ve ona göre davranış göstermelerini istiyoruz. Tüm elektrik tesisatının kontrol edilmesi çok önem taşımaktadır. Elektrik işindeki yetkili kişilerin tavsiyelerini ve önerilerini mutlaka dikkate almalarını istiyoruz. Konteynerden çıktıkları zaman elektrikle çalışan tüm sistemleri kapatıp, prizlerde fişleri takılı bırakmadan dışarı çıkmaları gerekiyor. Geçen yıl 2 defa çadırların yanması sonucu 2 tane bebeğimizi kaybettik. Bu vakaların yaşanmaması için ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bebeklerin ve çocukların mutlaka yanlarında birileri olmalı. Dışarı çıksalar bile çocuklarını da yanlarında dışarı çıkarmaları gerekiyor. Bizler itfaiye teşkilatı olarak 7 gün 24 saat tabi ki görevimizin başındayız. Olaylara çok hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Ancak konteynerlerde zaman çok kısıtlı olduğu için hemşerilerimiz bu noktada çok dikkatli olsunlar. Biz, büyük konteyner alanlarında zaten eğitimler veriyoruz. Kolluk kuvvetlerine, resmi görevlilere, belediyemizin görevlilerine yangın güvenlik eğitimi veriyoruz. Yangının ilk anında neler yapılabileceği, itfaiye gelene kadar nasıl müdahale edilir, noktasından eğitimler veriyoruz. Toplu olarak kullanılan konteyner yaşam alanlarının yanında evlerin yakınında, bahçede kurulmuş tekli konteynerler var. Orada kalan vatandaşlarımız da en azından 2 kilogramlık yangın söndürücü bulundurmaları çok büyük tehlikelerin önüne geçebilir. Doğru müdahale ile büyük zararların önüne geçmiş oluruz. İnşallah bu yıl konteyner yangınlarıyla karşılaşmayız" - MALATYA