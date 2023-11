Lüleburgaz Deresi'ndeki Taşkın Koruma Çalışmaları Hala Başlamadı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, DSİ tarafından 5 Haziran'da ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmasına rağmen Lüleburgaz Deresi'ndeki yeni taşıt köprüsü yapımı ve taşkın koruma tesisi için hala adım atılmamasına tepki gösterdi. Başkan Gerenli, "Yağışlı mevsime giriş yapmamıza rağmen taşkın koruma tesisi ve tarihi taş köprüyü kurtaracak yeni köprülerin yapımı için tek bir kazma dahi vurulmadı. Dere ıslahı için yeni felaketler mi bekleniyor" dedi.

Lüleburgaz Deresi'ndeki ıslah çalışmaları hala başlamadı. DSİ tarafından 5 Haziran 2023'te Lüleburgaz Deresi Taşkın Koruma Tesisi Yapımı 1. Kısım Yapım İşi ihalesi yapılmasına ve devam eden süreçte sözleşme imzalanmasına rağmen hala bir adım atılmadı. Özellikle iklim değişikliği nedeniyle yağışların ani ve sağanak şeklinde yağmaya başladığı Lüleburgaz'da, DSİ tarafından dere yatağında gerekli çalışmaların yapılmamasına Başkan Gerenli tepki gösterdi. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi de 1 Kasım itibariyle DSİ'ye çalışmaların bir an önce başlaması yönünde yeni yazı gönderdi.

"ÇALIŞMALAR İÇİN YENİ FELAKETLER Mİ BEKLENİYOR?"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, dere ıslah çalışmalarının yapılması için Lüleburgaz Belediyesi'nin DSİ ile 2023'ün Şubat ayında protokol imzaladıklarını hatırlatarak, "Ancak ne yazık ki bu kadar aciliyeti olan ve yıllardır çeşitli gerekçelerle ilgili kurumlar tarafından sürekli ertelenen dere ıslahı ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalanmasına rağmen hala başlamamıştır. İklim krizinin etkilerini her geçen gün daha da aratarak hissettiğimiz bugünlerde Lüleburgaz Deresi'nin 1 kilometreyi bile bulmayan bir kısmı için ıslah çalışması yapmak için yeni felaketlerin mi yaşanması gerekiyor? Yaşanacak bir sel olayının sorumlusu verdikleri sözlere rağmen tek bir çalışma dahi yapmayanlardır " dedi.

Öte yandan Başkan Gerenli, DSİ'nin yapacağı çalışmalar arasında yer alan yeni taşıt köprülerinin de inşaatına başlanmadığını belirterek, bu durumun her geçen gün Mimar Sinan'ın eseri tarihi taş köprüyü felakete sürüklediğinin altını çizdi. Başkan Gerenli, Lüleburgaz Belediyesi'nin derenin kuzeyinde DSİ tarafından yapılacak yeni taşıt köprüleri için milyonlarca lira kamulaştırma yaparak Kuzeybatı Çevre Yolu'nu hazır hale getirdiğini ancak DSİ tarafından köprülerin yapımına bir türlü başlanılmadığını hatırlattı. Gerenli, "Tarihi taş köprümüzü taşıt yükünden kurtaracağımız yeni köprüler için biz hazırlıklarımızı yaptık. Kuzeybatı Çevre Yolumuz an itibariyle hazır. Ancak DSİ tarafından yeni köprülerin yapılmaması nedeniyle tarihi taş köprümüz her geçen gün yıpranmaya devam ediyor" dedi.

"SÖZ DEĞİL İCRAAT BEKLİYORUZ"

Gerenli tüm bunlarla birlikte Lüleburgaz Deresi'nin dere yatağının alarm verdiğini vurgulayarak Taşkın Koruma Tesisi için de hala bir adım atılmadığını söyledi. Gerenli şöyle devam etti:

"Yağış sezonuna yaklaştığımız bugünlerde 850 metrelik taşkın koruma tesisi inşaatı için tek bir adım dahi atılmamıştır. Olası bir taşkın ya da sel nasıl engellenecek? 2021'in Aralık ayında çok sayıda vatandaşımızın evlerinde mahsur kaldığı ve milyonlarca liralık hasara sebep olan selin bir daha yaşanmasını mı bekliyoruz? Artık biz süslenerek verilen sözler değil, icraat bekliyoruz. Tüm baskılarımıza rağmen 1 kilometreyi bile bulmayan bir derenin ıslahının yapılmaması 'Lüleburgaz cezalandırılıyor mu?' sorusunu akıllara getiriyor."

2021'DE NE OLMUŞTU?

Başkan Gerenli'nin hatırlattığı 2021 Aralık ayında meydana gelen sel felaketinde yoğun yağışlar sonrası Lüleburgaz Deresi taşmış, çok sayıda ev sular altında kalmıştı. Bununla birlikte çok sayıda insan Lüleburgaz Belediyesi ve DSİ'ye ait iş makineleriyle kurtarılırken kurtarma operasyonuna askeri birlikler de destek vermişti. Sel felaketinde milyonlarca liralık maddi hasar oluşmuştu. Yaşanan olay sonrasında Lüleburgaz Belediyesi'nin dere ıslahı konusunda ne kadar haklı olduğu ortaya çıksa da o tarihten bu yana ıslah için tek bir çalışma dahi yapılmadı.