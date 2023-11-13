Küçükçekmece'de Yağış Sonucu Bahçe Duvarı Çöktü

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi'nde meydana geldi. Etkili olan yağışla birlikte cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 4 metrelik bahçe duvarı çöktü. Bahçe duvarının çökmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri geldi. Ekipler, gaz akışını keserek keserek yıkılan duvar alanını şeritle kapattı. Duvarın yıkılması ile yoldaki yağmur suları, bahçeye aktı.

Yıkılan duvarın ait olduğu apartmanda oturan Hafize Vatansever "Yıllar önce bir kaza olmuştu burada. Büyük inşaat firmalarının künkleri var. Buraya asfaltın ortasına düştü. Elektrik direği yıkıldı burada. Arabalar hasar gördü, bizim bahçe duvarımızda da hafif bir çatlama oluştu. Belediyeye gittik şikayette bulunduk. Fotoğrafları verdik. Mühendisler de geldi, burada ölçüm yaptı. Gelen mühendis bey dedi ki "Bu çok maliyetli bir iş, ortaya kadar asfaltın çökülerek toprağın sıkılaştırılması gerekiyor. Ondan sonra yapılacak, burası çökecek, çöktükten sonra gelip yapacağız" dediler ama şimdi bütün yağmurun yağmasıyla daha çok çökmeye başladı. İnsanlar görmüyor, arabalarını park ediyor. Arabalar geçince daha çok toprak kayıyor. Büyük bir ses de oldu. Ses geldikçe parça parça dökülüyor. Tedirginiz yani" dedi.