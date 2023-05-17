Küçükçekmece Belediyesi Engelliler İçin Boğaz Turu Düzenledi

Küçükçekmece Belediyesi, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla kentte yaşayan özel gereksinimli vatandaşlara yönelik Boğaz Turu düzenledi. Vatandaşların, fiziksel ve zihinsel olarak günlük hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 75 özel gereksinimli çocuk ve anneleri katıldı.

Küçükçekmece Belediyesi, 'Engelliler Haftası' dolayısıyla kentte yaşayan özel gereksinimli vatandaşlara yönelik Boğaz Turu düzenledi. Vatandaşların, fiziksel ve zihinsel olarak günlük hayata uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, 75 özel gereksinimli çocuk ve anneleri katıldı.

Küçükçekmece'de hem Dünya Engeliler Haftası'nı hem de 14 Mayıs Anneler Günü'nü bir arada kutlama fırsatını yakalayan vatandaşlar, engelliler için özel olarak tahsis edilen bir tekne ile İstanbul Boğazı'nı gezdi.

Özel gereksinimli vatandaşların sosyal yaşama katılımını önemsediklerini kaydeden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bu kişilerin topluma kazandırılması için toplumla bütünleşmesi en iyi yoldur. Özel çocuklarımızın toplumsal yaşama katılmalarını engelleyen davranışsal ve çevresel bariyerlerini, düzenlediğimiz bu tür sosyal etkinliklerle kaldırmak istiyoruz. Sağlıklı bir toplum için, dezavantajlı grupların ve dolayısıyla da özel gereksinimli bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi, sosyal politikaların öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Bu hedefle, yapacağımız projelerle Küçükçekmece'de engelleri kaldırmaya devam edeceğiz."

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçları ve ilgi alanları göz önüne alınarak planlanıyor. Düzenli periyotlarla yapılan etkinlikler kapsamında; şimdiye dek trafik eğitim parkı etkinliği, hipoterapi atlı terapi etkinliği, Sea Life akvaryum gezisi, Silivrikapı buz paten pisti etkinliği, görme engelliler atölyesi etkinliği, konserler ve çeşitli müze gezileri düzenlendi.

Küçükçekmece Belediyesi'nin gelecek günlerde düzenleyeceği programlardan haberdar olmak isteyenler, sosyal medya hesapları ve www.kucukcekmece.bel.tr adresinden ayrıntılı bilgi edinebilecek.