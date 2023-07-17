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Keşan'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Edirne'nin Keşan ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Mesut Sevinç, yakındaki tekne tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Tatilciler cankurtaran eksikliğine tepki gösterdi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren, yakında bulunan teknedekiler tarafından kıyıya çıkarılan Mesut Sevinç (40), kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mesut Sevinç, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından yakındaki bir tekneye alınan Sevinç, kıyıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Sevinç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.Öte yandan tatilciler sahilde cankurtaran bulunmadığını belirterek, tepki gösterdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Yaşam

Keşan Yaşam Haberler

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