Keşan'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren, yakında bulunan teknedekiler tarafından kıyıya çıkarılan Mesut Sevinç (40), kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mesut Sevinç, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler tarafından yakındaki bir tekneye alınan Sevinç, kıyıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Sevinç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.Öte yandan tatilciler sahilde cankurtaran bulunmadığını belirterek, tepki gösterdi.