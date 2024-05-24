SON DAKİKA: Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlının cezası belli oldu mu?

İstanbul'da taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak yol kenarına atan katil zanlısı hakkında mahkeme kararını verdi. Zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Sarıyer'de aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlının cezası belli oldu mu?

SARIYER'DE TAKSİCİYİ ÖLDÜREN ZANLININ CEZASI BELLİ OLDU MU?

Sarıyer'de aracına bindiği taksici Yaşar Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak öldüren ve yol kenarına atıp taksiyle kaçan yabancı uyruklu Yoosef Bagherian Gharehtapeh, ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında, bir şey hatırlamadığını söyleyen sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıl hapse çarptırıldı.

KAÇ YIL CEZA ALDI?

İstanbul Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde, 17 Nisan'da 58 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i bıçaklayarak yol kenarına atan ve taksiyi de alarak kaçan 42 yaşındaki İran uyruklu tutuklu sanık Yoosef Bagherian Gharehtapeh'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün başlandı.