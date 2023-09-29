Kayseri'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

Kayseri'de inşaatı devam eden 8 katlı binanın girişinden 5 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Kuruşcu (58), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de inşaatı devam eden 8 katlı binanın girişinden 5 metre derinliğindeki asansör boşluğuna düşen işçi Mehmet Kuruşcu (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Erdek Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Mehmet Kuruşcu, 8 katlı inşaatın, giriş katından dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinlikdeki bodruma inen asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Kuruşcu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kuruşcu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.