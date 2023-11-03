Kayseri'de 14 Katlı Apartmandaki Yangın Söndürüldü

Kayseri'de bulunan 14 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Kayseri'de 14 katlı apartmandaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Uzay Caddesi'nde bulunan 14 katlı apartmanın 5'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülen yangında, evde hasar oluştu.