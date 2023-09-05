Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kayseri Kalesi'nde Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Kayseri Kalesi'nde klima içerisinde sıkışarak mahsur kalan yavru kediyi başarılı bir çalışma ile kurtardı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak kedinin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı ve annesine kavuşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tarihi Kayseri Kalesi'nde klima içerisinde sıkışarak mahsur kalan yavru kediyi, başarılı bir çalışma ile kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 56 araç ve 330 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor. Tarihi Kayseri Kalesi'nde klima içerisinde bir yavru kedinin sıkışması sonucu vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gelen ihbar üzerine kısa sürede Kayseri Kalesi'ne gitti.

Kafası sıkışan ve orada mahsur falan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir çalışma ile kurtarılarak annesine kavuşturuldu. - KAYSERİ