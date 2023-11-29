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Karadeniz Ereğli'de fırtına hasarı için çalışma başlatıldı

29 Kasım 2023 14:36 Son Güncelleme: 14:38 Abone Ol

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geçen hafta meydana gelen fırtınada sahil kesiminde oluşan hasarın giderilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Zarar gören park ve bahçelerdeki oyun grupları ve oturma grupları, kamelya ve banklar iş makineleriyle kaldırılıyor. Bozhane Sanat Sokağı'nda da yoğun çalışma yürütülüyor.