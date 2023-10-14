Karabük'te 60 yıldır tarımla uğraşan 75 yaşındaki Hanife Uzunoğlu, aile bütçesine katkı sağlamak için sebze ve meyve yetiştirmeye devam ediyor.

Karabük'te 60 yıldır tarımla uğraşan 75 yaşındaki Hanife Uzunoğlu, yaşı ilerlese de topraktan ayrı kalamıyor.

Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 dekarda sebze ve meyve yetiştiren Uzunoğlu, aile bütçesine katkı sağlamak için üretime devam ediyor.

Büyük emeklerle domates, fasulye, salatalık, biber, patlıcan, ıspanak, marul, pırasa, lahana, maydanoz, tere ve soğan gibi sebzeler ile üzüm, elma, armut, erik, şeftali ve dut gibi meyveler yetiştiren Uzunoğlu, ürünlerini Karabük ve Safranbolu'daki pazarlarda satıyor.

Tarımsal üretime katkıda bulunan Uzunoğlu, azmi ve çalışkanlığıyla çevresindekilere örnek oluyor.

"Çocukluğumdan bu yana çiftçilik yapıyorum"

Hanife Uzunoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana çiftçilik yaptığını söyledi.

Uzunoğlu, 60 yıldır toprakla uğraştığını belirterek, "Kendi işimi kendim yapıyorum. İşçi bulmakta zorluk çekiyoruz. Tarım yapmamız lazım. Gençlerin bu işe yönelmesi lazım. Tarım, iş açısından çok iyi. Hem işçi çalıştıracak hem kendisi çalışacak. Tarım genç işi. Genç olacak ki yapacak. Benim gücümün yetmediği işi genç insan rahatlıkla yapabilir." diye konuştu.

Çeşitli sebze ve meyveler yetiştirdiğini dile getiren Uzunoğlu, "Toplam 5 dekar bahçem var. Bunun 1,5 dekarı sera. Pazara kendim gidiyorum. Kamyonetimizi kendim sürüyorum. Çapa makinesini kullanıyorum. Suyu kendi imkanlarımızla çıkardık. Her işimizi kendimiz yapıyoruz." ifadelerini kullandı.