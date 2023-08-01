Karabağlar Belediyesi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne Mural Çalışmalarıyla Renk Kattı

Karabağlar Belediyesi, Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne renkli bir dokunuş yaparak duvarlarını mural adı verilen resimlerle süsledi. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kompleksin yoğun ilgi gördüğünü ve benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Karabağlar Belediyesi, kente kazandırdığı ve modern mimarisiyle dikkat çeken Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'ne renkli bir dokunuş gerçekleştirdi. Kompleksinin duvarları, daha estetik görünmesi için "mural" adı verilen resimlerle süslendi. Pazaryerinin ön cephesinde 4 farklı desenden oluşan 5 mural çalışma yer aldı. Resim öğretmeni ve ressam Fırat Karapınar'ın eserleri, görenlerin beğenisini kazandı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bölgeye değer katan Kibar Belediye Hizmet Kompleksi'nin açıldığı günden bu yana yoğun ilgiyle karşılaştığını vurguladı. Özellikle kentin ihtiyaç duyduğu çok amaçlı büyük bir salonun bu merkezde yer aldığını hatırlatan Başkan Selvitopu, geniş kapsamlı toplantıların, nikahların bu salonda gerçekleştirildiğini söyledi.

Son olarak kompleksin üst bölümünde yer alan pazaryerinin duvarlarının mural adı verilen resimlerle süslendiğini belirten Başkan Selvitopu, "Kibar'a renkli ve estetik bir dokunuş oldu. Bölgedeki esnafımız ve vatandaşlarımız beğenilerini iletiyorlar. Uygun noktalarda benzer çalışmalar yapacağız" dedi.