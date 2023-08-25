İzmit Belediyesi, Yürüyüş Yolu'ndaki Çınar Ağaçlarına Yüzlerce Pişmaniye Astı

İzmit Belediyesi, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kapsamında Yürüyüş Yolu'ndaki çınar ağaçlarına yüzlerce pişmaniye astı. Festival kapsamında vatandaşlar tarafından pişmaniyeler kısa sürede toplandı.

İzmit Belediyesi, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali kapsamında Yürüyüş Yolu'ndaki çınar ağaçlarına yüzlerce pişmaniye astı.

İzmit'in en değerli yerel lezzeti pişmaniyenin ve kentin tanıtılması adına bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali bugün başlıyor. İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde kentin farklı noktalarında birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLAR PİŞMANİYE TOPLADI

Festival kapsamında bugün sabahın erken saatlerinde İzmit'in en işlek caddesi Yürüyüş Yolu'na pişmaniyeler asıldı. Yürüyüş Yolu'ndan geçen vatandaşlar çınar ağaçlarına asılı yüzlerce pişmaniyeyi kısa sürede topladı.