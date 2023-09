İzmir'in Kurtuluş Günü Coşkuyla Kutlandı

KERİM UĞUR

Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı niteliğini taşıyan İzmir'in kurtuluş günü yine büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kurtuluşunun 101'nci yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler her yıl olduğu gibi yine sabah 09.00'da Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra siyasi partilerin İzmir İl başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler; Türk ordusunun kente girdiği tarihi güzergahı izleyerek Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çelenk sundu. Çelenk sunumlarının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

KUTLAMALAR TÜM GÜN SÜRECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gün boyu sürecek 9 Eylül kutlamaları kapsamında İzmir Valiliği önündeki bayram töreni düzenlenecek, Cumhuriyet Meydanı'nda ise gösteriler ve konuşmalar yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer burada İzmirlilere hitap edecek. Süvari birliklerinin saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki yürüyüşünden sonra İzmir semaları saat 18.10'dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları'nın gösterilerine sahne olacak. Kutlamalar saat 20: 00'de başlayacak fener alayı sonrası saat 21: 00'de Kültürpark içerisinde gerçekleştirilecek olan Tan Taşçı konseri ile sona erecek.

