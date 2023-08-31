İzmir'de yaşlı adam evine girmek isterken düşerek hayatını kaybetti

İzmir'in Kiraz ilçesinde evine girmek istediği sırada düşerek kafası beton zemine çarpan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden 71 yaşındaki Osman Ç, dairesine girmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Başını beton zemine çarpan yaşlı adam yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Osman Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.