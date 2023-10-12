İzmir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin deposunda çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İzmir- Kemalpaşa yolu Kızılüzüm mevkisinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)