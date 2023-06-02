Isparta'da Uluslararası Gül Festivali Kortejle Başladı

ISPARTA'da düzenlenen Uluslararası Gül Festivali kortejle başladı.

Gülcülüğün Isparta'da gelişmesinin öncüsü olan Gülcüzade İsmail Efendi'nin Gülcü Mezarlığı'nda bulunan kabri başında bir anma töreni düzenlendi ve dua okundu. 3 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan festival için saat 15.00'te Isparta Belediyesi önünden Valilik önüne kadar devam eden kortej yapıldı. Korteje, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanvekili Uğur Büyükçulcu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernekler, kulüpler, yerli ve yabancı folklor ekipleri, okullar ve vatandaşlar katıldı.

Kortejde üstü açık otobüsten korteji izleyen halkın üstüne gül çiçekleri atılırken, bir araçtan da ilaçlama ünitesi ile gülsuyu sıkıldı. Isparta'ya Bulgaristan'dan gül fidesini getirerek gülcülüğün başlamasına öncülük eden Gülcüzade İsmail Efendi'yi temsilen bir atlı da korteje eşlik etti. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG festival kortejinde yer aldı. Belediyeye alınan TOGG'a halk ilgi gösterdi. Ukrayna, Gürcistan, Romanya, İran, Moldova gibi ülkelerden de folklor ekipleri festivale renk kattı.

Festival bu akşam Mustafa Ceceli'nin vereceği halk konseri ile devam edecek. Gül bahçelerinin yoğun olduğu Güneykent ile Eğirdir ilçelerinde de festival etkinlikleri düzenlenecek. Yabancı halk oyunları ekipleri buralarda gösteriler yapacak. Festival kapsamında çocuk etkinlikleri, çeşitli müsabakaların yanı sıra 3 gün boyunca müzik etkinlikleri ve tanınmış sanatçıların konserleri yer alacak.