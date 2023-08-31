İnönü Belediyesi 5. Geleneksel Sünnet Şöleni Başlıyor

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Geleneksel Sünnet Şöleni başlıyor. İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen şölende 17 çocuk sünnet edilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Geleneksel Sünnet Şöleni başlıyor.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2014 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen ve bu yıla kadar ilçede yaklaşık 500 çocuğu sünnet ettiren İnönü Belediyesi bu yıl da 17 çocuğu sünnet ettirerek, çok sayıda protokolün, ilçe halkının ve sünnet ailelerinin katılımlarıyla 2 Eylül Cumartesi günü saat 12.00'da Sultan Alaaddin Camiinde başlayacak mevlit ve İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde akşam 20.30'da kına, düğün ve çocuk eğlence programı gerçekleştirecek. 2 Eylül Cumartesi günü kılıç kalkan, mehteran gösterisi, atlı birlikler yürüyüşü ve araç konvoyu gibi birbirinden eğlenceli etkinliklerin olacağı geleneksel sünnet şölenine isteyen herkesin katılabileceği duyurulurken, büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olan İnönü Belediyesi 5. Geleneksel Sünnet Şöleni için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, tüm vatandaşları bu şölende çocukların mutlu gününe ortak olmaya ve İnönü ilçesinin güzelliklerini görmeye davet ettiklerini belirtti. - ESKİŞEHİR