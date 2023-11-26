Üye Girişi
Haberler

İnegöl'deki site inşaatında bekçi kulübesi yandı

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Akhisar Mahallesi'ndeki bir site inşaatında bekçi kulübesinde çıkan yangın sonucu kulübe kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde bir site inşaatındaki bekçi kulübesi yandı.

Akhisar mahallesinde devam eden site inşaatındaki bekçi kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen bekçi kulübesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kulübe kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İnegöl Bursa Güvenlik Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title