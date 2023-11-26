İnegöl'deki site inşaatında bekçi kulübesi yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesinde bir site inşaatındaki bekçi kulübesi yandı.

Akhisar mahallesinde devam eden site inşaatındaki bekçi kulübesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen bekçi kulübesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu kulübe kullanılamaz hale geldi. - BURSA