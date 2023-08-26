Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, M.T'nin kullandığı motosiklet uçuruma yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde motosikletin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.T'nin kullandığı 07 BIR 12 plakalı motosiklet, Atik Yaylası yakınındaki yolda uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan kişi, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Yaşam