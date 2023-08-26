Hatay'ın Belen ilçesinde motosiklet kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, M.T'nin kullandığı motosiklet uçuruma yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.