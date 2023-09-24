Hatay'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuk kayboldu

Hatay'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren yabancı uyruklu 2 çocuk, suda kayboldu. Ekiplerin arama çalışmalarını çocukların yakınları üzüntü içerisinde izledi.

Yabancı uyruklu 14 ve 16 yaşındaki 2 çocuk, serinlemek için Altınözü ilçesinde bulunan Yarseli Barajı gölüne girdi. Bir süre sonra suda zor anlar yaşamaya başlayan 2 kişiyi gören arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine; sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgenin bataklık olmasından dolayı olay yerine Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı (DEĞAK-10) Sahil Güvenlik Özel Timi sevk edildi. Yapılan çalışmalarda 2 kişiye de ulaşılamadı. Çocukların yakınları ise çalışmaları endişe dolu gözlerle izledi. Ekiplerin arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlayacak. - HATAY