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Hatay'da depremden etkilenen iş hanları yıkıldı

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Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ağır hasar alan Hatay'da, kontrollü yıkım kararı verilen 2 iş hanı yıkıldı. Yıkım işleminin ardından enkazlar kamyonlarla döküm alanlarına taşındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 2 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yeni Camii Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 2 iş hanı iş makineleriyle kontrollü olarak yıkıldı.

İşlemin ardından çıkan molozlar kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.

Kaynak: AA / Yaşam

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