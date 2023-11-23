Hakkari'de 4. katta çıkan yangın söndürüldü

Hakkari'de bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

HAKKARİ'de, 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nebi Alkan'a ait Medrese Mahallesi'ndeki 4 katlı binada saat 03.00 sıralarında çıktı. 4'üncü kattaki dairede nedeni belirlenemeyen yangında alevler her yeri sardı. Evde kimsenin olmadığı öğreniilrken, mahallede yaşayanların ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, söndürdü. Polis ekipleri ise mahallede geniş güvenlik önlemleri alıp yangınla ilgili çalışma başlattı. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. (DHA)