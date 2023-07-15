- Hacılara pankartlı karşılama

Havaalanında gözyaşı, mutluluk ve coşku vardı

ERZURUM - Kutsal topraklarda hac görevini yapıp ülkemize dönmeye başlayan hacıları aileleri coşku ve heyecanla karşılamaya devam ediyor.

Erzurum Havaalanı Dış Terminali bu günlerde Suudi Arabistan'dan gelen hacıların karşılamasına tanıklık ediyor. Bir yanda kutsal topraklardan dönen hacılar bir yanda da onların yolunu gözleyen aileler. Heyecanın, coşkunun ve gözyaşlarının birbirine karıştığı havaalanındaki buluşmalar duygu dolu sahnelere de şahitlik etti.

Büyükanne ve babalarını pankartla karşıladılar

Erzurum Havaalanında hac karşılamada büyükanne ve babalarını karşılamaya hazırladıkları pankartla gelen Burak Sarıgül, Ebrar, Hiranur ve Ali Efe'nin heyecanı ise herkesin dikkatini çekti. Hac farizasını yapıp Erzurum'a gelen Memet ve Suna Akçelik çiftini karşılamak için ailece havaalanına gelen yakınları, onlar için kendi elleriyle hazırladıkları "Memetim Sunam Hacılarım Hoşgeldiniz" pankartı açtılar. Memet Akçelik ve Suna Akçelik karşılarında açılan pankartı görünce gözyaşlarını tutamadılar, mutluluklarını ifade ettiler.

"Allah herkese nasip etsin"

Bir yanda kutsal topraklardan dönmeni hüznü bir yanda hacı olmanın mutluluğu ve bir yanda günler sonra ailelerine kavuşmanın coşkusunu yaşayan hacılar, özellikle verilen hizmetlerin ve kendilerine her anlamda sahip çıkılmanın gururunu ifade ederken, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Rabbim herkese hacı olmayı nasip etsin. Sağlık içinde ailelerimize kavuştuk. Çok mutluyuz. Ülkemizle ve devletimizle gurur duyuyoruz" dediler.