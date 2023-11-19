Gülyalı'ya yeni bir mesire alanı kazandırıldı

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde her yaş grubunun güzel vakit geçireceği denize sıfır konumda mesire alanında çalışmalar başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği park ve yeşil alan çalışmaları 19 ilçede devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi hem şehircilik, hem de şehir estetiği alanında yaptığı çalışmalarla ilçelere değer katıyor. Çalışmalar çerçevesinde Gülyalı ilçesinde ilçenin hızla büyüyen ve gelişen mahallerinden Turnasuyu Mahallesi'nde yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Denize sıfır bir noktada çalışmaların başladığı mesire ve park alanı yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Ağaçlık bir alan içirişinde hayata geçirilen projede yaya yolu, yeşil alanlar, kent mobilyaları, aydınlatma direkleri, büfe, mescit, lavabo, soyunma kabinleri, otopark ve teras yer alacak. Altyapısı ve fiziki imkanları tamamlanan bu mesire alanı ile vatandaşlar artık geniş bir alanda deniz kıyısına yakın bir noktada hem piknik yapabilme, hem de denize girme imkanına kavuşacak.

Vatandaşların da beklediği projenin kısa sürede bitirilmesi hedeflenirken, ekipler yoğun bir mesai harcıyor.