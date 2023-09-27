Gaziantep'te Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen kazada akaryakıt yüklü tanker devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.