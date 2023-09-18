Finike'de kayıp yaşlı kadın Cayrocopter ile bulundu

Antalya'nın Finike ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı kadın, kayalık alanda Cayrocopter yardımıyla sağlıklı şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesinde yaşayan D.A. isimli 73 yaşındaki kadının dün sabah saat 06.30 sıralarında evden çıktığı ve geri dönmediği yönünde ailenin başvuru yapması üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timi, Kemer Jandarma Asayiş Komando Timleri, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, İz Takip ve Kadavra Köpek Timleri bölgeye sevk edildi. Aynı gün havadan arama faaliyetlerine destek olmak için Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına bağlı Aydın Filo Komutanlığından Cayrocopter'den destek alındı. Cayrocopter destekli arama ilk gününde havanın kararması nedeniyle sona erdi. Bu sabah saat 07.30'da havadan Cayrocopterle, karadan JAK timi, jandarma komando ve asayiş timleri, ile STK arama kurtarma timleri arama faaliyetine başladı. Saat 14.00 sıralarında havadan arama faaliyeti yapan Cayrocopterin çalılık bir alanda kayıp şahsın olabileceğine dair yönlendirme yapması sonucu kara ekipleri çalılık alanda D.A.'ya ulaştı. Sağlık durumu iyi olan D.A., ailesine telim edildi. - ANTALYA