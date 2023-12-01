Fethiye'de Dolmuş Şoförü Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şehir içi dolmuş şoförlüğü yapan bir kişi, minibüsünün içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Fethiye-Antalya yolu üzeri Gökalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de 28 nolu Yeni Evler Çalıca minibüs hattında yaklaşık 2 aydır dolmuş sürücülüğü yapan Turgay Ulusoy (59), Tüvtürk Fethiye Tesisleri otoparkında minibüsün içinde vatandaşlar tarafından baygın vaziyette bulundu. Ulusoy'u baygın görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ulusoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ulusoy'un kalbinden rahatsız olduğu ileri sürülürken, olay yerine gelen ekipler şahsın elinde kalp rahatsızlığıyla ilgili hapının olduğunu tespit etti. Ulusoy'un acı haberini alan ailesi ve yakınları ise yasa boğuldu. Ulusoy'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA