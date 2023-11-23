Eskişehir'deki Ayakkabıcılar Soğuk Havada Isınma Sorununa Çözüm Buluyor

Soğuk havaların kendini hissettirdiği Eskişehir'de dışarda çalışmak zorunda olan ayakkabıcı esnafı kendi çabalarıyla ısınma sorununa çözüm buluyor.

Eskişehir'de kış aylarına girilmesi ve son günlerde hava sıcaklıklarının etkili bir şekilde azalmasıyla vatandaşlar kalın tabanlı, bot, çizme tarzı ayakkabıları giymeye başladı. Bazı vatandaşlar ise ayakkabılarını yaptırmak için tamircilerin yolunu tutuyor. Kent merkezinde Odunpazarı ilçesinde 'sıcak sular' diye bilinen ayakkabıcılar sokağında tamircilerde yoğunluk yaşanırken esnaf soğuk kış günlerinde küçük dükkanlarında ısınma problemlerini kendi çabalarıyla çözmeye çalışıyor. Vatandaşların sık kullandığı sokakta çalışma ortamlarının açıkta olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirten ayakkabı tamircileri elektrikli ısıtıcı, soba ve küçük tüp yakarak ısınma sorunlarına çare buluyor.

"Dükkanların hepsi tamamen açıkta"

Sıcak sulardaki işletme yerlerinin açık havada olduğu için soğuğun etkisini hissettiklerini ifade eden 43 yıllık tamirci Nurettin Kara, kışın gelmesiyle vatandaşların bot giymeye başlamasından dolayı oluşan arızalar nedeniyle işlerinde hareketlilik yaşandığını söyledi. Kışın zorluğunun sadece soğuk havanın olduğundan bahseden Kara, "Bizim burada ısınma sıkıntı. Dükkanların hepsi tamamen açıkta. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Elektrikle ısınıyoruz. Bazı arkadaşlarda soba var. Ama dükkanlar büyük olduğu için onlar da var. Benim dükkan küçük olduğu için soba olayı olmuyor. Havanın soğuk olması kesinlikle zorluyor yani. Kışın zorluğu sadece soğuk olması. Başka bir zorluğu yok. Kış sezonu yaza göre biraz daha hareketli. Çünkü botlar giyilmeye başladığı anda hareket başlıyor. Sezon değişimi her zaman iyidir. Sıcak şeylerle ısınıyoruz. Ahım şahım bir şey yok. Bir elektrik sobasıyla anca kendini ısıtıyorsun o kadar. Kışın sıcak çay da her zaman iyidir" sözlerini kullandı.

"Soğuğa karşı önlemimiz elektrikli ocağımız"

Yaklaşık yarım asırdır şemsiye, bıçak tamirciliği yapan 79 yaşındaki Erhan Erdoğan isimli bir başka esnaf ise dükkanındaki soğuk havaya karşı hem kalın giyinerek hem elektrikli ocakla önlem aldıklarını dile getirdi. Elektrik faturası yüksek gelse de ocakla ısındıklarını belirten Erdoğan, "Ocak var, içeride yaktım. İçeride çalışıyorum. Dışarısının soğukluğunu hissettim, içeri girdim. Genellikle güzel kalın giyinmeye çalışıyoruz. İçeride devamlı ocağı yakıyoruz. Bıçak bileme, tamiratı, şemsiye tamiri yapıyorum. Şemsiyede bölge tamircisiyim. Şehir dışından dahi müşteriler geliyor. Elektrikli ocakla ısınıyoruz. Onunla böyle devam ediyoruz. Elektrik faturası biraz yüksek ama ısınma bizim için gerekli bir şey. Şu anda dükkanın içindeki ortam güzel. Soğuk da değil. Çay da içiyorum. Soğuğa karşı önlemimiz elektrikli ocağımız. Ocak bizi ısıtıyor. Böyle devam ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR